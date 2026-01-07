Allanan búnker en SJL: armaban fiesta con armas de fuego en pleno estado de emergencia

Un bar clandestino de tres pisos fue intervenido por la Policía Nacional en San Juan de Lurigancho, donde más de 40 personas participaban de una celebración con orquesta en vivo, pese al estado de emergencia vigente. Lo que más llamó la atención de las autoridades fue que algunos asistentes se encontraban armados, celebrando con armas de fuego en mano.

El operativo fue ejecutado por personal de la Depincri, tras información proporcionada por la Divreim Lima y labores de seguimiento que incluyeron el uso de drones. Gracias a estas acciones, se logró detectar la reunión clandestina en un bar–licorería ubicado en la cuadra 4 de la avenida Próceres de la Independencia, lo que permitió planificar una intervención de alto riesgo.

El ministro del Interior, Víctor Tiburcio, confirmó que el ingreso al local fue posible gracias a las facultades otorgadas por el estado de emergencia. Detalló que al menos dos personas fueron encontradas en posesión de armas de fuego y que pasarán por pruebas de absorción atómica como parte de un procedimiento preventivo para determinar si realizaron disparos.

HALLARON ARMAS

Durante el operativo, que contó con un amplio despliegue del SUAT, se incautaron tres armas de fuego, incluida una mini Uzi de fabricación casera que había sido ocultada ante la llegada policial. Dos asistentes quedaron detenidos por tenencia ilegal de armas, mientras que el resto fue sometido a un exhaustivo control de identidad. La Policía continúa con las investigaciones para determinar si los implicados estarían vinculados a actividades de extorsión y otros delitos en la zona.