Chofer del Congreso admite error tras accidente en vía exclusiva del Metropolitano

Un accidente vehicular protagonizado por una camioneta asignada al Congreso de la República generó serias restricciones al tránsito en la vía exclusiva del Metropolitano, a pocos metros de la Estación Central. El vehículo, identificado con la placa EGO-836, terminó volcado luego de ingresar indebidamente al carril segregado, quedando con las llantas al aire y el techo apoyado sobre la calzada.

La unidad permaneció atravesada por más de una hora, lo que obligó a desviar temporalmente la circulación de los buses hacia el carril contrario para mantener el servicio de norte a sur. Efectivos de la Policía Nacional y personal de la Unidad de Transporte Urbano intervinieron en la zona para ordenar el tránsito y reducir el impacto en los usuarios del sistema.

Invasión del carril exclusivo y antecedentes de sanciones

De acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), solo en lo que va del 2025 la Policía Nacional del Perú ha sancionado a más de 150 conductores por invadir la vía exclusiva del Metropolitano, una infracción considerada grave por el riesgo que representa para el transporte público. En este caso, pese a lo aparatoso del accidente, el conductor no resultó herido y los daños materiales fueron calificados como leves.

El chofer de la camioneta, identificado como Enrique Guardamino Vilcachagua, de 67 años y trabajador del Parlamento, fue trasladado junto al vehículo a la comisaría de Petit Thouars luego de que una grúa restituyera la unidad sobre sus cuatro ruedas. En la dependencia policial, el conductor reconoció su responsabilidad al admitir que actuó de manera imprudente al ingresar al carril exclusivo. El dosaje etílico practicado dio resultado negativo y, hasta el cierre de esta nota, el Congreso de la República no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.