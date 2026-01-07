Más de tres mil matrimonios entre peruanos y venezolanos desde que inició la ola migratoria

A más de ocho años desde que inició la ola migratoria de ciudadanos venezolanos a diversos países de Sudamérica ante la crisis social y política que atraviesa su nación, se conoció que se han registrado más de tres mil matrimonios entre peruanos y ciudadanos llaneros.

De acuerdo a las cifras compartidas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), se han suscitado alrededor de 3280 casamientos entre personas de ambos países desde el año 2017, números que podrían incrementarse en los próximos meses.

¿RETORNARÁN A SU PAÍS?

Tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el último sábado 3 de enero por Estados Unidos, decenas de ciudadanos venezolanos se apersonaron en los exteriores de la embajada de su país en Lima.

En su mayoría, de personas, no tiene previsto retornar a su país para volver a iniciar sus vidas, sino ir a visitar a sus parientes y retornar al Perú, ya que han encontrado un trabajo estable y entablado una familia.