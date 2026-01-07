PNP implementa códigos secretos para proteger a víctimas de extorsión

La Policía Nacional del Perú (PNP) anunció la implementación de códigos especiales para denunciantes de extorsión, como parte de una nueva estrategia para enfrentar la creciente ola criminal que golpea la capital. Este delito se ha incrementado de manera alarmante, especialmente en el transporte público y pequeños negocios, sectores que concentran la mayor cantidad de víctimas.

La situación resulta preocupante debido a que no se puede calcular con precisión el número real de afectados ni la cantidad exacta de denuncias registradas. Esto se debe, en gran parte, a que muchas personas extorsionadas evitan acudir a las autoridades por temor a represalias, lo que dificulta el trabajo de inteligencia y persecución del delito.

Ante este escenario, la Policía Nacional aprobó una guía de otorgamiento de reserva de identidad, herramienta clave para proteger a las víctimas durante el proceso de denuncia. El general Víctor Revoredo explicó que esta medida busca generar confianza y fomentar que más ciudadanos se acerquen a denunciar sin miedo.

ESTRATEGIA PARA PROTEGER A LAS VÍCTIMAS

Como parte de la estrategia integral del Ministerio del Interior, la nueva guía contempla la asignación de un código único a cada denunciante, mecanismo que permitirá preservar la identidad del ciudadano afectado y reforzar su seguridad.

“Ya se está aplicando, el Ministerio Público está haciendo un trabajo muy intenso”, señaló el general PNP Revoredo, en declaraciones a Panamericana Televisión.

Además, precisó que el uso de estos códigos no solo protege a las víctimas, sino que también garantiza la trazabilidad y responsabilidad del agente policial encargado de resguardar la información confidencial. Es decir, de conocerse el código del afectado, también se tendría la identidad del efectivo quien lo filtró.