Caso Allison Rivasplata: capturan a principal sospechoso de feminicidio escondido en la selva

Cinco meses después, se logró detener al principal sospechoso del caso de la joven estilista Allison Rivasplata (20), quien perdió la vida por feminicidio. El sujeto fue encontrado en lo más recóndito de la selva, manifestó la Policía Nacional.

El coronel PNP Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios, explicó que el sospechoso identificado como Michael Bravo Quiñones, fue localizado y capturado en lo “más recóndito de la selva”. Indicó que fue un caso de feminicidio que generó mucha conmoción en su momento.

TODO ESTABA PREPARADO

El coronel Morales indicó que la víctima y los dos hombres que la acompañaban antes de ser hallada muerta, eran conocidos porque los tres venían de Chiclayo. “Este Michael coordina para poder verse en Lima con la víctima, le invitan a beber. Este sujeto Michael la hace tomar sustancias tóxicas y la deja en estado de indefensión”, señaló.

El primo, que fue detenido inicialmente por la Policía, fue el que pagó las bebidas alcohólicas, explicó el coronel PNP Morales. “El fue quien señaló que su primo se estaba retirando de Lima, pero no le dijo dónde”, explicó.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DEL SOSPECHOSO?

De acuerdo al jefe de la División de Investigación de Homicidios, el sujeto fue encontrado en un lugar recóndito del Marañón. “Ya está siendo trasladado (…) seguro en unas horas estará por acá”, manifestó el coronel Morales.