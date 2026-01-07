Paciente oncológica de 80 años es enviada al penal de Chorrillos por presunta extorsión

Una adulta mayor de 80 años, acusada de presunta extorsión, fue trasladada por las autoridades al penal de mujeres de Chorrillos. Días atrás, su familia denunció que delincuentes habrían suplantado su identidad para abrir una cuenta bancaria y recibir dinero proveniente del cobro de cupos, hecho que hoy es parte de la investigación fiscal.

La mujer fue identificada como Aurora Nélida Ortega Villarrubia, una paciente oncológica que fue detenida la semana pasada. Sus familiares denuncian que, hasta el momento, no han podido tener contacto directo con ella y que lleva 17 días detenida, tras haber pasado por diversas carceletas, situación que —según señalan— ha deteriorado su estado de salud.

“Nos preocupa profundamente el estado de salud de mi madre. Ha pasado por diversas carceletas y sentimos que la justicia no se ha aplicado como corresponde. Esperamos que este caso se esclarezca y estamos dispuestos a colaborar con las autoridades para que mi madre recupere su libertad”, declaró su hija en los exteriores del establecimiento penitenciario, adonde acudió para entregarle medicamentos.

APELAN DETENCIÓN Y PIDEN COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES

La adulta mayor fue trasladada ayer al penal Santa Mónica, en Chorrillos, mientras que este martes se evalúa la apelación presentada por su defensa legal para cambiar la detención preliminar por comparecencia con restricciones. La familia rechaza cualquier vinculación de la paciente oncológica con delitos de extorsión y reiteró su pedido para que afronte el proceso en libertad.