¡Exclusivo!: Habla chofer de auto del Congreso que se volcó en la vía exclusiva del Metropolitano

En exclusiva, el señor Enrique, trabajador del Congreso que protagonizó un accidente vehicular al volcarse el vehículo en el que se trasladaba, conversó con Panamericana Televisión tras el incidente ocurrido en la vía exclusiva del Metropolitano.

En diálogo con 24 Horas Mediodía, el trabajador del Parlamento confirmó que el vehículo es propiedad del referido poder del Estado y atribuyó el accidente a "un charco de agua" que se encontraba en plena vía.

"Solo estaba, de norte a sur (venía), un charco de agua había ahí, ese ha ido el problema", señaló el conductor, quien además hizo un mea culpa y reconoció que no debió utilizar la vía del Metropolitano al no enco9ntrarse en una emergencia.

SIN HERIDOS

Cabe precisar que, pese a lo aparatoso del accidente, el conductor de la unidad logró salir ileso. Personal de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) llegó hasta el lugar de los hechos para regular el tránsito y supervisar los trabajos de remolque del vehículo.