Guillermo Ferreyros destaca a Perú y Chile como el principal polo minero del mundo

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, arribó a suelo peruano para sostener una reunión con el presidente del Congreso, José Jerí, así como con empresarios de diversos rubros, a pocos semanas de iniciar su gestión en La Moneda.

En el marco de este encuentro, Kast se reunió con representantes del sector empresarial, donde se abordaron proyectos de inversión, además de temas clave como economía, minería y el flujo migratorio entre Perú y Chile.

En declaraciones a la prensa, Guillermo Ferreyros, presidente del Consejo Empresarial Chileno-Peruano, señaló que es fundamental facilitar el comercio bilateral, así como promover mayores inversiones entre ambos países, con el objetivo de generar bienestar social y nuevos puestos de trabajo.

Asimismo, indicó que uno de los ejes prioritarios en la agenda común debe ser la minería, destacando que Perú y Chile concentran una de las mayores riquezas minerales del planeta. “El sur del Perú y el norte de Chile conforman el polo minero más importante del mundo”, afirmó.

Ferreyros también destacó que ambos países concentran más del 50 % de las exportaciones mundiales de cobre, lo que posiciona a la región como un actor estratégico en el mercado internacional de este mineral. “Solo entre Perú y Chile se exporta más de la mitad del cobre que se vende en el mundo”, precisó.

ENCUENTRO EMPRESARIAL EN LIMA FORTALECE AGENDA BILATERAL

La reunión con José Antonio Kast se llevó a cabo durante la mañana en el hotel Country Club de Lima, donde alrededor de 50 empresarios dialogaron por más de una hora con el mandatario electo sobre cooperación económica, inversiones y desarrollo regional.