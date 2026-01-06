Policía Montada recrea tradicional Paseo de los Reyes Magos en el centro de Lima

Como cada 6 de enero y desde hace 37 años, la Unidad de Policía Montada “El Potao” protagonizó el tradicional Paseo de los Reyes Magos, una actividad que combina fe, tradición y cercanía con la ciudadanía. Desde tempranas horas, los efectivos caracterizados como Melchor, Gaspar y Baltazar iniciaron su recorrido por distintos puntos de Lima.

La jornada comenzó con visitas a asilos e iglesias, y continuó por la Plaza Mayor de Lima, donde los Reyes Magos fueron recibidos por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, junto a su familia, además de decenas de vecinos, turistas y niños.

Como parte central de la celebración religiosa, los tres Reyes Magos ofrecieron sus tradicionales ofrendas al Niño Jesús: mirra como símbolo del sacrificio, oro como imagen de la luz y la diligencia divina, e incienso como señal de adoración.

RECORRIDO POR LA VICTORIA

El recorrido continuó hasta el distrito de La Victoria, donde se escenificó un nacimiento viviente que captó la atención de los vecinos. Un bebé de siete meses interpretó al Niño Jesús, siendo el centro de las miradas, incluso del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola.