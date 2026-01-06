Hundimiento de calle en VES: vecinos exigen construcción de muro de contención

Los vecinos de la calle Espejismo, ubicada en lo alto del cerro Papa, en el asentamiento humano Bello Horizonte de Villa El Salvador, viven momentos de angustia permanente debido al avanzado deterioro del suelo arenoso sobre el que se asienta la vía. Durante décadas, el terreno ha ido cediendo progresivamente, pero en los últimos días la situación se ha vuelto crítica tras un desprendimiento considerable que dejó la calle prácticamente suspendida sobre un vacío.

La noche del último lunes, los residentes quedaron aterrados al comprobar que una gran parte de la base de la calle se había deslizado, dejando al descubierto la inestabilidad del terreno. Vecinos advierten que basta con dar unos pasos fuera de la capa de asfalto para hundirse en la arena suelta, lo que representa un grave peligro tanto para peatones como para vehículos. Por este motivo, la zona ha sido acordonada con cintas de seguridad, restringiendo totalmente el tránsito.

El riesgo se incrementa ante la posibilidad de un sismo o un nuevo deslizamiento, escenario que afectaría a las viviendas ubicadas debajo de la vía. Algunos pobladores relatan que cada temblor ha ido rajando más el suelo y que, en varias ocasiones, toneladas de arena y llantas colocadas como contención improvisada ya han caído cuesta abajo, amenazando con sepultar casas enteras. Además, el cierre de la calle ha generado serias complicaciones para el tránsito peatonal.

PIDEN MURO DE CONTENCIÓN

Ante esta preocupante situación, el subgerente de Obras Públicas de la Municipalidad de Villa El Salvador informó que ya se cuenta con un expediente técnico para la construcción de un muro de contención y el mejoramiento de pistas y veredas, valorizado en más de ocho millones de soles. Sin embargo, el proyecto aún está a la espera de ser aprobado por el Ministerio de Vivienda, mientras los vecinos exigen una respuesta urgente para evitar una tragedia anunciada.