Serenazgo retira a fans de Bad Bunny que acampaban en exteriores del Estadio Nacional

La expectativa por los conciertos de Bad Bunny en Lima volvió a desbordarse varios días antes de sus presentaciones programadas para este 16 y 17. Decenas de fanáticos llegaron hasta los exteriores del Estadio Nacional con la intención de asegurar los primeros lugares de ingreso, formando extensas filas y levantando campamentos improvisados que llamaron la atención de las autoridades.

La escena contrasta con los inicios del artista en el país, cuando en 2016 se presentaba en locales pequeños de distritos como San Juan de Lurigancho, Puente Piedra o Ate, con entradas accesibles y presentaciones casi íntimas. Hoy, el “Conejo Malo” regresa convertido en una figura global, con boletos que alcanzan los 944 soles y un público dispuesto a esperar días con tal de verlo en vivo.

Ante la ocupación de veredas y vías, el serenazgo de Lima intervino para retirar a los seguidores que permanecían acampando durante el día, con el objetivo de prevenir accidentes y mantener el orden en la zona. Algunos asistentes señalaron que solo se permite la instalación de carpas a partir de las 8 de la noche, medida que busca equilibrar la seguridad con la alta demanda del evento.

SU ÚLTIMA VISITA AL PERÚ

Las autoridades recuerdan además lo ocurrido en la última visita del cantante en noviembre de 2022, cuando la alta concentración de personas derivó en disturbios, enfrentamientos con la Policía Nacional y actos vandálicos en los alrededores del estadio. En esta ocasión, se espera que el operativo de control evite situaciones similares y que el regreso de Bad Bunny se viva como una fiesta musical sin incidentes.