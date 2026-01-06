Venezolanos regularizan sus documentos ante eventual retorno a su país

La captura de Nicolás Maduro no ha generado, por el momento, un retorno masivo de ciudadanos venezolanos desde el Perú hacia su país. En la frontera norte, específicamente en el paso hacia Ecuador, solo se ha registrado la salida de algunos venezolanos que optan por dirigirse a Venezuela a la espera de un nuevo escenario político, marcado aún por la incertidumbre y la permanencia de estructuras vinculadas al chavismo.

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS MIGRATORIAS

Mientras tanto, el Gobierno peruano ha anunciado la implementación de medidas migratorias dirigidas a ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados al régimen del exdictador. El Ministerio del Interior informó que se buscará restringir el paso de estas personas con el objetivo de evitar que utilicen territorio peruano para evadir la justicia internacional tras la caída de Maduro.

Sin embargo, Panamericana Televisión constató que la frontera con Ecuador no presenta, hasta el momento, un refuerzo visible por parte de la Policía Nacional ni de las Fuerzas Armadas del Perú. Al respecto, el exsuperintendente de Migraciones, Armando García, advirtió que el país no está en condiciones de afrontar una nueva ola migratoria irregular y subrayó la necesidad de fortalecer de manera permanente el control en los más de 7 mil kilómetros de frontera que tiene el Perú.

Pese a ello, el retorno a Venezuela sigue siendo una opción latente para algunos migrantes, quienes acuden a las sedes de Migraciones para regularizar su situación documentaria y estar preparados ante cualquier eventualidad. De acuerdo con cifras oficiales, desde 2017 más de un millón 200 mil ciudadanos venezolanos se han registrado formalmente en el Perú, aunque se estima que existe un número indeterminado de ingresos irregulares y más de medio millón de solicitantes de refugio.