Minsa declara riesgo sanitario en Carabayllo por acumulación de basura

Carabayllo enfrenta una grave crisis sanitaria a raíz de la acumulación de basura en diversos puntos del distrito. El Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que advierte que la falta de un adecuado recojo de residuos representa un serio riesgo para la salud pública, debido a la proliferación de focos infecciosos, malos olores y presencia de insectos y animales callejeros.

Durante un recorrido por la zona, se constató que, a menos de cien metros de ingresar al distrito, ya se observan grandes montículos de basura compuestos principalmente por residuos orgánicos, plásticos y restos de alimentos. Estos desechos generan un olor fétido y atraen a moscas y otros insectos, agravando las condiciones sanitarias de avenidas principales como Túpac Amaru y sectores cercanos a la municipalidad.

Los vecinos aseguran que el problema se arrastra desde hace meses. Conductores y mototaxistas señalaron que, aunque en ocasiones el servicio de limpieza recoge los residuos por las mañanas, horas después la basura vuelve a acumularse en las mismas cuadras, convirtiéndose en una situación diaria que afecta a todo el distrito y no solo a zonas específicas.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

La situación resulta aún más preocupante en espacios públicos y áreas sensibles, como la plaza de armas de Carabayllo, donde niños realizan actividades a pocos metros de la basura y frente a instituciones educativas. Comerciantes y padres de familia exigieron mayor responsabilidad a las autoridades locales, advirtiendo que la contaminación constante pone en peligro la salud de los menores y de toda la población.