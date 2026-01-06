Presidente del Congreso sobre denuncia contra Kira Alcarraz: "Ética tiene que investigarla de oficio"

La congresista Kira Alcarraz vuelve a estar en el centro de la polémica tras ser denunciada por la presunta agresión a un inspector del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante la intervención de su vehículo en la cuadra tres de la avenida de los Héroes, en el distrito de San Juan de Miraflores. El hecho habría ocurrido mientras el trabajador municipal realizaba el registro correspondiente del operativo.

Según la denuncia, el vehículo era conducido por un varón y la parlamentaria se encontraba como copiloto. El inspector relató que, mientras documentaba la intervención con su equipo móvil, fue interrumpido por la legisladora, quien descendió del automóvil negando mantener deudas pendientes y alegando tener una diligencia. Acto seguido, de acuerdo con el testimonio, Alcarraz habría llamado a un efectivo policial y posteriormente le habría arrebatado el celular al inspector, causándole lesiones en el rostro y amenazándolo con afectar su estabilidad laboral.

NIEGA ACUSACIONES

Consultada por este medio, la congresista negó categóricamente las acusaciones y aseguró que todo lo señalado por el inspector es falso y que el caso ya se encuentra en manos de su abogado. Asimismo, afirmó que el SAT nunca le notificó sobre una orden de captura contra su vehículo, indicando que la papeleta dataría del año 2023 y que el automóvil infraccionado ya habría sido vendido. No obstante, al ser consultada directamente sobre la presunta agresión física, la parlamentaria optó por cortar la comunicación.

Por su parte, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, señaló que, de comprobarse una falta, la Comisión de Ética deberá iniciar una investigación de oficio. En tanto, el SAT emitió un comunicado rechazando la actitud atribuida a la congresista y solidarizándose con su trabajador, precisando que el vehículo intervenido contaba con orden de captura por una deuda por infracción de tránsito.