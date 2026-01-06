Criminalidad no se detiene pese a estado de emergencia: expertos cuestionan su efectividad

Las calles de la capital continúan siendo escenario de violentos crímenes, con balaceras y asesinatos que mantienen en alerta a toda la ciudadanía. Casos vinculados a extorsión y sicariato se repiten en distintos distritos de Lima, evidenciando que la inseguridad ciudadana sigue avanzando con total impunidad pese a las restricciones impuestas por el estado de emergencia vigente.

A pesar de este panorama, el presidente José Jerí ratificó su decisión de persistir con la medida excepcional, asegurando que el estado de emergencia permite una respuesta más rápida frente a hechos delictivos. El mandatario señaló que la extensión se mantendrá “el tiempo que sea necesario”, como parte de la estrategia del Ejecutivo para enfrentar la criminalidad en el país.

No obstante, el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Juan Carlos Liendo, advirtió que la reiterada ampliación del estado de emergencia ha terminado por desnaturalizar su propósito. Según explicó, esta herramienta constitucional debería ser excepcional y no una práctica constante. Las cifras respaldan las dudas: el 2025 cerró con 2,213 homicidios a nivel nacional.

DEFIENDE ESTADO DE EMERGENCIA

Desde la Policía Nacional, el jefe de la Dirincri, general Víctor Revoredo, defendió la continuidad del estado de emergencia, señalando que facilita el trabajo de investigación criminal y reduce los tiempos de acción frente a los delincuentes. Sin embargo, para Liendo, la renovación constante también ayuda a sostener una narrativa política de lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.