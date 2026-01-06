Avenida Abancay: corredor segregado empezará a operar a partir del 20 de enero

Manejar por la avenida Abancay se ha convertido en un verdadero martirio para conductores y pasajeros debido al desorden vehicular y la constante invasión de carriles. Aunque la vía cuenta con carriles diferenciados para transporte público y vehículos privados, en la práctica esta segregación no se respeta, generando congestión, demoras y malestar entre quienes circulan a diario por esta importante arteria del Centro de Lima.

Ante esta problemática, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que implementará una segregación física de los carriles mediante la instalación de bolardos metálicos y topellantas. Actualmente, la separación solo se da a través de señalización y elementos plásticos, lo que facilita que vehículos particulares y buses invadan carriles que no les corresponden, agravando el caos vehicular.

Según explicó el vocero de la ATU, Pável Flores, esta medida permitirá reducir significativamente los tiempos de viaje en la avenida Abancay. Detalló que la velocidad promedio, que hoy puede llegar a 20 minutos en determinados tramos, podría reducirse hasta seis minutos. Asimismo, precisó que la vía soporta actualmente unos 45 mil vehículos al día, aunque tiene capacidad para recibir hasta 60 mil si el tránsito se ordena correctamente.

SANCIONARÁN A INFRACTORES

No obstante, la ATU reconoció que las infracciones no solo provienen de conductores particulares, sino también de unidades de transporte público que incumplen la normativa. Por ello, se desplegarán fiscalizadores para sancionar a quienes invadan carriles indebidos. Además, se recordó que los taxis deberán recoger pasajeros únicamente en paraderos autorizados ubicados en vías transversales. La entidad informó que los trabajos de segregación física en la avenida Abancay estarán concluidos el próximo 20 de enero.