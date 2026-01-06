Presidente José Jerí visita al alcalde de Carabayllo tras nuevo ataque a su vivienda

Desde una motocicleta lineal sin placa fue arrojada una granada de guerra de tipo defensiva contra la vivienda del alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza. Aunque el artefacto explosivo no llegó a detonar al no retirarse el seguro, las autoridades confirmaron que fue lanzado con la clara intención de amedrentar a la autoridad edil, marcando así el quinto ataque registrado en su contra.

Tras este nuevo atentado, ocurrido en la madrugada de este 6 de enero, el presidente de la República, José Jerí, llegó hasta Carabayllo para expresar un respaldo institucional al alcalde. El mandatario estuvo acompañado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola. Según se informó, se coordinó el refuerzo inmediato de las medidas de seguridad para Mendoza y su entorno familiar.

La Policía Nacional confirmó que la División de Investigación de Extorsiones recibió la denuncia hace aproximadamente quince días, tanto del alcalde como de un familiar, y que las diligencias continúan en curso. No obstante, este atentado ocurre en un contexto complejo, pues la misma vivienda fue allanada en noviembre por la Fiscalía y la División de Investigación contra el Crimen Organizado, como parte de las pesquisas contra la organización criminal “Los Sanguinarios de la Construcción”.

CASO INVOLUCRA A ALIAS 'JOROBADO'

De acuerdo con el expediente fiscal del caso que involucra a Adam Smith Lucano, alias “El Jorobado”, el alcalde Pablo Mendoza —identificado presuntamente con el alias de “Médico”— sería investigado como supuesto integrante de una organización criminal en el rol de brazo político. Las investigaciones continúan mientras la Policía maneja hipótesis vinculadas a facciones criminales que operan en el cono norte de Lima. Pese a ello, ha generado sorpresa la visita presidencial, más aún cuando la hija del alcalde, Pilar Mendoza, se encuentra en plena campaña política como candidata al Congreso por el partido Somos Perú.