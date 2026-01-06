“Vamos de la defensiva a la ofensiva”, revela Víctor Revoredo en la lucha contra la criminalidad

En medio de los constantes casos de inseguridad ciudadana que vive el Perú diariamente, el general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Revoredo, reveló las estrategias que implementarán desde la institución para reducir las cifras delincuenciales en el país.

Durante sus declaraciones a Panamericana Televisión, Revoredo Farfán aseguró que ya no solo repelerán los ataques de los criminales, sino que ahora los agentes de la PNP responderán ante las agresiones, esto con el propósito de regresarle la tranquilidad a los ciudadanos.

“Vamos de la defensiva a la ofensiva en un trabajo articulado entre prevención, investigación e inteligencia. Todos estos trabajos que se vienen realizando son bajo el procedimiento de esta articulación”, mencionó el actual director de la Dirincri.

DEBEMOS SER CONSCIENTES DE LOS PROBLEMAS QUE TENEMOS

El jefe de la región policial Lima, el general Francisco Vargas, hizo un llamado a los peruanos para que sean conscientes de los problemas que atraviesa el país en materia de inseguridad ciudadana, por lo que se debe realizar un trabajo en conjunto.