Víctor Revoredo ADVIERTE a criminales extranjeros: “Si se resisten, los mandamos a Challapalca”

En medio de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela el último fin de semana, el Gobierno de José Jerí anunció que se reforzará el control a los más de millón y medio de ciudadanos llaneros que viven en el territorio nacional.

Ante esta situación, el general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Revoredo, aseguró que desde la institución realizarán un trabajo minucioso para dar con la detención de venezolanos infractores; en caso de que pongan resistencia, serán recluidos en cárceles peruanas.

“A esos venezolanos que se resisten a vivir en el Perú. O se van a Challapalca o aprovechan estas circunstancias para regresar a Venezuela o los regresamos como el Maldito Cris. Acá nosotros (la PNP) vamos a dar todo”, mencionó.

CHILE SEGUIRÁ LOS MISMOS PASOS

Previo a ser elegido como presidente de Chile, José Antonio Kast anunció políticas migratorias para los ciudadanos venezolanos que se encontraban en el territorio sureño de manera ilegal. Semanas atrás, el electo mandatario pidió a las personas indocumentadas que abandonen su país.