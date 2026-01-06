Alarma en Villa El Salvador por accidente de cisterna con gas en la Panamericana Sur

Gran preocupación se generó entre los vecinos de Villa El Salvador (VES) tras el accidente de una cisterna cargada de gas ocurrido cerca de un grifo ubicado en la Panamericana Sur. La situación obligó a las autoridades a movilizarse de inmediato para controlar la emergencia, ante el temor de que pudiera desencadenar una tragedia similar a la registrada en años anteriores en el mismo distrito.

Hasta el lugar llegaron ingenieros, inspectores y personal especializado, quienes atendieron la alerta y realizaron las evaluaciones correspondientes. Luego de varias horas, la situación volvió a la calma al confirmarse que el gas transportado no era inflamable ni causaba combustión.

Según informaron las autoridades, la empresa responsable del traslado de este tipo de hidrocarburos debe contar obligatoriamente con un plan de contingencia aprobado por Osinergmin, además de remitir un reporte del incidente y notificar a la OEFA, conforme a la normativa vigente.

Las imágenes del accidente se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando alarma entre los vecinos de Villa El Salvador, especialmente a la altura del kilómetro 29 de la Panamericana Sur, cerca de un cementerio ubicado en la zona.

EMERGENCIA FUE CONTROLADA Y TRÁNSITO RESTABLECIDO

Hasta el cierre de este informe, la cisterna fue retirada del lugar y la emergencia quedó totalmente controlada, permitiendo restablecer el tránsito vehicular en la zona, que por varios minutos se vio seriamente congestionado debido al incidente.