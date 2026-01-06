Golpean a salvavidas en playa Venecia: intentó frenar pelea entre mujeres

En medio de la época de verano, donde miles de familias acuden a los diversos balnearios de Lima, los vecinos de Villa El Salvador se han visto preocupados después de que un salvavidas de la playa Venecia fuera golpeado al intentar frenar una pelea entre dos mujeres.

De acuerdo a las grabaciones que realizaron los comerciantes, se observa al hombre poniéndose en el centro de ambas féminas con el propósito de que puedan dejar de lanzarse manotazos; sin embargo, recibió un empujón y una serie de puñetazos.

NO CUENTAN CON EL PERSONAL SUFICIENTE

Luego de este suceso, el subgerente de fiscalización de Villa El Salvador, Jhon Mendoza, aseguró que la cantidad de personal ha sido sobrepasada por la llegada de los veraneantes a la playa Venecia, la cual los fines de semana luce abarrotada.

“Hacemos un trabajo municipal, pero la cantidad de bañistas también está en aumento. Es por ello que venimos realizando un trabajo progresivo que se da en este tipo de actividades en las playas con el propósito de darle seguridad a los visitantes”, comentó.

Cabe mencionar que, de acuerdo a la información compartida por el Ministerio de Salud (Minsa) y tras una ardua inspección en los diversos balnearios de la capital, la playa Venecia ha sido catalogada como no saludable.