ATU implementará carriles exclusivos para buses de transporte público en la avenida Abancay

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) implementará cuatro carriles exclusivos para buses de transporte público en la avenida Abancay con el objetivo de mejorar la fluidez vehicular durante las horas punta.

Según explicó el vocero de la ATU, Pavel Flores, la actual delimitación de carriles para buses resulta insuficiente y poco eficaz, por lo que se procederá a instalar una segregación física con bolardos metálicos y topellantas, un sistema único en Lima. La primera fase del proyecto comprende un tramo de aproximadamente 1,2 kilómetros, desde el jirón Amazonas hasta la avenida Nicolás de Piérola, y será entregada el próximo lunes 19 de enero.

La autoridad detalló que la continuidad de la segregación hasta la avenida Grau dependerá de la evaluación de la efectividad del primer tramo. Con esta intervención, se espera reducir las paradas indebidas y optimizar el flujo de pasajeros en una vía por donde circulan los tres servicios del Corredor Morado y 21 rutas de operadores autorizados. Además, se habilitarán 16 paraderos, lo que permitiría reducir el tiempo de viaje de los buses de 20 a solo 6 minutos en horas punta.

SOBRE CIRCULACIÓN DE TAXIS

En cuanto a la circulación de taxis, la ATU evaluará la posibilidad de permitirles el uso de los carriles segregados, al tratarse de un servicio público. Flores precisó que los trabajos se ejecutarán durante la noche para minimizar el impacto en el tránsito, y advirtió que se retirarán las unidades no autorizadas, se fiscalizará a los taxis informales y se combatirá el comercio ambulatorio para garantizar el correcto funcionamiento de la medida.