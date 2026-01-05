Muchos venezolanos evalúan quedarse en Perú pese a captura de Nicolás Maduro

Tras la intervención militar de Estados Unidos que derivó en la captura de Nicolás Maduro, se abre un nuevo escenario para millones de venezolanos que abandonaron su país debido a la crisis económica y humanitaria. Analistas internacionales estiman que miles de ciudadanos estarían dispuestos a regresar para contribuir a la reconstrucción nacional, especialmente aquellos que hoy residen en países como Perú, Chile, Argentina y España.

El internacionalista Luis Nunes señaló que existe una importante diáspora venezolana con intención de volver si se garantizan condiciones mínimas de estabilidad. “Hay miles de venezolanos en el Perú y otros países que están dispuestos a regresar a ayudar a reconstruir el país”, indicó. No obstante, la expectativa convive con la cautela, pues muchos migrantes aún no confían plenamente en el proceso de transición.

Ese es el caso de Luis Muriel, ciudadano venezolano de 37 años que llegó al Perú hace ocho años. Durante la pandemia trabajó como ambulante y repartidor, y con esfuerzo logró levantar un restaurante junto a su socio. “Perú es mi segunda casa”, afirma, explicando que, aunque extraña su país, no planea regresar de manera definitiva, sino solo visitarlo cuando las condiciones mejoren.

COMO SU SEGUNDA CASA

Una postura similar expresa Rotjer Rondón, quien llegó en 2018 huyendo de la dictadura. Aunque anhela reencontrarse con su familia, reconoce que ya se ha adaptado al Perú y que una decisión así requiere reflexión. Mientras tanto, el gobierno estadounidense anunció que acompañará el proceso de transición en Venezuela. Cabe recordar que el Perú es actualmente el segundo país con mayor población migrante y refugiada venezolana, solo por detrás de Colombia.