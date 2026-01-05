Venezolanos celebraron toda la noche la captura de Nicolás Maduro

Decenas de venezolanos se congregaron la tarde de este domingo en la Plaza Cervantes, en el Cercado de Lima, para continuar celebrando la salida del poder de Nicolás Maduro, tras la intervención armada de Estados Unidos. La concentración se convirtió en un espacio de desahogo y emoción para quienes llevan años viviendo fuera de su país debido a la crisis política, social y económica.

Con banderas de Venezuela, pancartas y entonando el himno nacional, los asistentes expresaron su felicidad y esperanza por un nuevo futuro. Muchos aseguraron que nunca habían vivido un momento similar. “Tengo 26 años y toda mi vida la he vivido bajo ese mismo gobierno. Estoy en Lima desde hace ocho años. Gracias Perú”, señaló uno de los participantes, visiblemente emocionado.

El anhelo de una Venezuela libre fue la consigna principal de la jornada. Algunos venezolanos afirmaron que, si se restablece el orden y la democracia en su país, podrían considerar finalmente el regreso junto a sus familias. Sin embargo, reconocieron que aún existe cautela mientras se define el rumbo político tras la caída del régimen.

SENTIMIENTOS ENCONTRADOS

Otros manifestantes coincidieron en que el momento se vive con sentimientos encontrados. “Sentimos incertidumbre, preocupación y felicidad, todo a la vez, pero estamos contentos porque ya dimos un gran paso y rompimos las cadenas que nos oprimían”, expresaron. Así culminó una nueva jornada de celebraciones en Lima, marcada por la esperanza en el inicio de una etapa distinta para Venezuela.