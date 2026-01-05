Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agresión a fiscalizador del SAT

La congresista Kira Alcarraz fue denunciada por el delito de falta de lesiones contra un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante un operativo en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

De acuerdo con información oficial y la versión brindada por el trabajador, la legisladora se desplazaba en un vehículo que contaba con orden de captura debido a una deuda por papeletas de tránsito que asciende a 1,327 soles.

Durante la intervención, el fiscalizador procedió a registrar el procedimiento, conforme al protocolo establecido. Sin embargo, según la denuncia, la congresista interrumpió la grabación y habría agredido físicamente al trabajador propinándole una bofetada.

AMENAZAS

Asimismo, el fiscalizador denunció que Alcarraz habría realizado una llamada telefónica a un comandante de la Policía solicitando apoyo, además de proferir amenazas contra el trabajador, indicándole que “hasta hoy” continuaría laborando en el SAT. El caso se encuentra en etapa de investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.