Militares ecuatorianos llegan a la frontera con Tumbes

Militares ecuatorianos se desplegaron en la zona fronteriza con Tumbes con el objetivo de reforzar los controles de seguridad y supervisar el ingreso de personas que intenten acceder a su país con armamento o mercadería ilegal.

Las autoridades ecuatorianas vienen realizando inspecciones a vehículos y transeúntes. El operativo busca fortalecer la vigilancia en uno de los pasos más sensibles entre ambos territorios, en medio de un contexto regional marcado por tensiones políticas y movimientos migratorios.

VENEZOLANOS ABANDONAN EL PERÚ

En paralelo, tras la captura de Nicolás Maduro, se ha reportado la salida de ciudadanos venezolanos por la frontera de Tumbes con dirección a su país de origen, pese al escenario de incertidumbre política que atraviesa Venezuela.

Asimismo, un grupo de ciudadanos venezolanos residentes en Tumbes salió a las diversas plazas para celebrar la captura del exmandatario.