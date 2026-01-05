Gamarra: habla comerciante venezolana que diseña polos inspirados en captura de Maduro

La captura de Nicolás Maduro sacudió la agenda internacional y generó reacciones inmediatas en distintos países, incluido el Perú. Pronunciamientos oficiales, debates políticos y una avalancha de comentarios en redes sociales marcaron las horas posteriores al hecho, que rápidamente trascendió del plano diplomático a las calles limeñas.

En el emporio comercial de Gamarra, conocido por su capacidad para adaptarse a las tendencias del momento, los emprendedores no dejaron pasar la oportunidad. Una comerciante venezolana comenzó a confeccionar y vender polos con imágenes alusivas al arresto del líder chavista, convirtiendo la coyuntura política en un nuevo producto de alta demanda.

Entre los diseños más solicitados figuran estampados de Nicolás Maduro detrás de rejas con la palabra “Capturado”, otros con el popular traje anaranjado de prisionero escoltado por militares estadounidenses y la frase “Game Over”. Tampoco faltan imágenes del expresidente venezolano luciendo un buzo blanco de una reconocida marca deportiva, en tono irónico. Las prendas se elaboran incluso a pedido del cliente.

NEGOCIO ES NEGOCIO

La vendedora asegura que el principal público interesado es la comunidad venezolana residente en Lima, que continúa celebrando la captura del exmandatario. Mientras el hecho sigue generando análisis y repercusiones políticas a nivel internacional, en Gamarra el impacto ya se traduce en ventas. Para los emprendedores, la consigna es clara y directa: “negocio es negocio”.