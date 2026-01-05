EE.UU. busca administrar el petróleo de Venezuela: ¿Cómo impactará en la economía internacional?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó “acceso total” a las reservas de petróleo de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. El pedido cobra relevancia debido a que el país sudamericano posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, con más de 300 mil millones de barriles, lo que convertiría cualquier intervención directa en un factor clave para el mercado energético global.

El exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, explicó que el principal impacto de la situación venezolana se daría en el mercado petrolero. Recordó que Venezuela alcanzó su pico de producción hace casi tres décadas, cuando producía 3,5 millones de barriles diarios, cifra que hoy se ha reducido a menos de un millón. Un eventual control y reactivación de la producción podría incrementar significativamente la oferta mundial.

Castilla señaló que una mayor disponibilidad de petróleo tendería a presionar los precios a la baja, que actualmente bordean los 60 dólares por barril. Para países importadores netos como el Perú, este escenario podría resultar positivo, ya que reduciría los costos energéticos. Sin embargo, advirtió que no todos los efectos serían favorables, especialmente para Petroperú, cuya rentabilidad depende en gran medida de los márgenes de refinación.

REACCIÓN EN EL MERCADO

Los mercados financieros reaccionaron con cautela ante la incertidumbre política. Tras la captura de Maduro, el precio del oro subió más de 2% y superó los 4,430 dólares la onza, impulsado por una mayor demanda de activos refugio. En contraste, el dólar no registró variaciones significativas y cerró este 5 de enero en S/ 3,3640 en el Perú, reflejando una estabilidad cambiaria pese al escenario internacional incierto.