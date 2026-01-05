¿Traicionaron a Maduro? Revelan presunto pacto secreto entre Delcy Rodríguez y Estados Unidos

La captura de Nicolás Maduro no solo habría sido el resultado de una operación militar de alta precisión, sino también de una compleja negociación política al más alto nivel. Según reveló el prestigioso medio británico The Telegraph, la cúpula del régimen chavista habría negociado la entrega del exmandatario con Estados Unidos en reuniones secretas realizadas en Doha, Qatar, con la familia real de ese país actuando como intermediaria entre ambas partes.

De acuerdo con el internacionalista Óscar Schiappa-Pietra, la caída de Maduro podría explicarse por una traición dentro de la propia estructura del chavismo. El especialista sostiene que el denominado “Pacto de Doha” habría sido una salida pragmática para sectores del régimen que buscaron salvarse políticamente, trasladando el peso de la transición a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, considerada la sucesora natural del poder. “En este tipo de situaciones no hay lealtades, cada uno busca su mejor interés”, advirtió.

Sin embargo, no todos los analistas dan por confirmadas estas versiones. El periodista venezolano Efraín Cruz señaló que, hasta el momento, las supuestas negociaciones carecen de respaldo oficial y se mantienen en el terreno de los rumores. Cruz reconoció que la rapidez de la captura genera suspicacias, pero remarcó que no existe una fuente formal que confirme que la entrega de Maduro haya sido producto de un acuerdo político previo.

EL PAPEL DE DELCY RODRÍGUEZ

Para Nancy Arellano, presidenta de la organización Veneactiva, Estados Unidos habría optado por negociar con actores internos del chavismo para destrabar la crisis venezolana, en especial con los hermanos Rodríguez. No obstante, advirtió que Delcy Rodríguez deberá dar señales inmediatas de apertura democrática, como la liberación de presos políticos y la inclusión de la oposición, incluida María Corina Machado. Analistas coinciden en que las próximas semanas serán decisivas: un fracaso en la transición podría agravar la crisis regional y provocar nuevos flujos migratorios hacia países como el Perú.