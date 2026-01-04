Operativo “Playas Seguras 2026”: Refuerzan seguridad en el balneario de Agua Dulce

En este primer domingo de verano del 2026, se desplegó el operativo "Playas Seguras 2026" en el balneario de Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos, para garantizar el orden y la seguridad ante la afluencia masiva de bañistas en este inicio de año.

Como se sabe parte de las medidas y restricciones principales destacan la prohibición de campamentos, por lo que está estrictamente prohibido acampar y realizar fogatas en todas las playas de Chorrillos.

El incumplimiento de esta norma, tendría una multa por incumplimiento ascienden hasta los S/ 2,800 (50% de una UIT).

Prohibido el consumo de alcohol en las playas

De igual forma está prohibido el consumo de alcohol en las playas, por lo que han reforzado los operativos para frenar el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas en la zona de arena.

Un equipo de 24 Horas, llegó hasta la concurrida playa de Agua Dulce y pudo constatar que en un primero momento muchos veraneantes seguían consumiendo bebidas alcohólicas frente a las autoridades municipales, pero momentos después junto a personal policial se les incautó las bebidas para hacer cumplir las normas de seguridad de Operativo “Playas Seguras 2026”.