Intervienen banda de ladrones que robaban cables de telefonía en Bellavista

El robo de cables de telefonía en Lima continúa este 2026, siendo una problemática crítica impulsada principalmente por el alto valor del cobre en el mercado negro.

Para cometer este ilícito, los delincuentes utilizan uniformes, cascos, conos y hasta camionetas con logotipos de empresas de telecomunicaciones para operar a plena luz del día o durante la madrugada sin levantar sospechas.

Robo Subterráneo

Estas bandas acceden a los buzones subterráneos para extraer grandes tramos de cableado. Esta tarde, el Serenazgo de Bellavista reportó la captura en flagrancia de sujetos dedicados a este ilícito, quienes sustraían cables para revender el cobre en el mercado negro, donde el kilo puede alcanzar los 20 soles.

De acuerdo a primeros reportes, los ladrones utilizaba disfraces de técnicos, como chalecos y cascos con logos falsos para robar aproximadamente 100 metros de cable de cobre, valorizados en 20 mil soles.

Cabe señalar que, para combatir este delito, las autoridades en el Callao y distritos aledaños han intensificado los operativos contra el robo de cables de telefonía.