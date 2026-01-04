Dejan granada en casa del alcalde de Carabayllo: Es el quinto atentando en su contra

Un artefacto explosivo fue dejado a un metro de la puerta de ingreso de la vivienda del alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, ubicada en el jirón Sánchez Cerro en el distrito de Carabayllo.

Se trataría del quinto ataque contra el burgomaestre desde que asumió como autoridad, según primeros informes unos delincuentes se desplazan en una moto lineal sin placa y arrojaron un explosivo, una granada tipo piña, sin retirar el seguro en la vivienda del alcalde, para luego escapar con rumbo desconocido.

Para el alcalde se trataría de traficantes de terrenos

Tras el atentado, el burgomaestre señala no haber recibido amenazas; sin embargo, sospecha de traficantes de terrenos

“Hay mucho tráfico de terrenos, muchos intereses, al margen de la ley y asociados, si por años y décadas no es de hora último esto es por décadas”, indicó.

Cabe señalar que, el alcalde asegura que no cambiará de domicilio y que no se va a doblegar ante estas amenazas. Señaló además, que las autoridades municipales como él se encuentran expuestas al peligro.