Venezolanos en Perú celebran captura de Nicolás Maduro

La noticia de la captura de Nicolás Maduro desató escenas de euforia entre la comunidad venezolana en el Perú. Desde tempranas horas, cientos de personas se reunieron en los exteriores de la Embajada de Venezuela y en diversos puntos de Lima para bailar, cantar y celebrar lo que consideran el fin de un largo periodo de dictadura. La alegría se mezcló con lágrimas de emoción, reflejo de años de espera y sufrimiento lejos de su país.

Con banderas venezolanas, música y aplausos, la celebración comenzó con la entonación del himno nacional de Venezuela. La multitud, que inicialmente se concentró en la avenida Arequipa, se desplazó luego hasta el parque Miguel Cervantes, en el Cercado de Lima, ante la gran cantidad de asistentes. Muchos de ellos compartieron testimonios de dolor por los años de separación familiar, pero también de alivio y esperanza por un futuro distinto.

“Es un día histórico, algo que pensábamos que nunca iba a pasar”, señaló una ciudadana venezolana visiblemente emocionada. Otros recordaron que llevan casi una década sin poder regresar a su país por temor a represalias, y agradecieron al Perú por haberles abierto las puertas en los momentos más difíciles. Para muchos, la caída del régimen representa la posibilidad real de reencontrarse con sus familias.

RETORNO A VENEZUELA

Sin embargo, líderes de la comunidad venezolana en el Perú llamaron a la cautela. Óscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana en el Perú, indicó que si bien el deseo de regresar es generalizado, el retorno no será inmediato ni masivo. Advirtió que la repatriación dependerá de que se restablezcan condiciones económicas, sociales y políticas en Venezuela. Aun así, para miles de venezolanos, la captura de Maduro marca el inicio de una transición que hoy celebran con bailes, lágrimas y renovada esperanza.