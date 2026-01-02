'Carlos Miguel y Orquesta' tras atentado que dejó dos heridos: "Estoy asustado"

Un joven artista que inició su camino en la cumbia y la chicha peruana junto a su padre jamás imaginó que el éxito lo convertiría en una nueva víctima de la extorsión. Carlos Miguel Morales Alarcón, hijo del fundador del reconocido Grupo Guinda, decidió emprender su propio proyecto musical sin saber que el crecimiento de su orquesta lo pondría en la mira de organizaciones criminales.

Desde muy pequeño, Carlos Miguel se desenvolvió en el mundo artístico como vocalista principal de la agrupación familiar. En el año 2022, optó por iniciar su carrera como solista y formar su propia orquesta, logrando una rápida acogida en Lima y diversas regiones del país, especialmente en Lima Norte. Sin embargo, el ascenso profesional vino acompañado de amenazas constantes provenientes de distintos números telefónicos, en las que se le exigía el pago de dinero a cambio de “seguridad”.

INICIO DE LAS EXTORSIONES

El cantante reveló que las intimidaciones comenzaron hace aproximadamente tres años, cuando inició formalmente su empresa musical. Aunque no denunció los hechos en su momento, sí manifestó públicamente su preocupación y participó en marchas contra la inseguridad. El último mensaje extorsivo lo recibió meses atrás, por lo que el reciente atentado ocurrido en Carabayllo —que dejó a dos integrantes de su orquesta heridos— lo tomó por sorpresa y marcó un inicio de año traumático para él y su equipo.

Carabayllo se ha convertido en uno de los distritos más golpeados por la criminalidad. Solo entre enero y noviembre del 2025 se registraron 445 denuncias por extorsión, una cifra que supera ampliamente las 268 reportadas en todo el 2024. Ataques previos contra autoridades locales, como un regidor y el propio alcalde, confirman que la violencia continúa escalando en este sector de Lima, donde el 2026 también arranca bajo el signo del miedo y la extorsión.