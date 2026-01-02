Dictan nueve meses de prisión preventiva para anciana de 80 años acusada por extorsiones

Una pesadilla enfrenta la familia de Aurora Nélida Ortega Villarrubia, una mujer de 80 años detenida y enviada a prisión preventiva luego de que su identidad fuera presuntamente utilizada por una red criminal para recibir dinero producto de extorsiones y asaltos en Lima. El caso, ocurrido en San Juan de Miraflores (SJM), ha generado preocupación por las circunstancias de la detención y el delicado estado de salud de la adulta mayor.

Según denunciaron sus familiares, la anciana fue arrestada el 21 de diciembre en su vivienda por 18 efectivos policiales y trasladada a la Depincri de Surco, tras ser señalada como presunta integrante de una organización dedicada a extorsionar. De acuerdo con la investigación, los delincuentes habrían suplantado su identidad para abrir una cuenta bancaria digital, la cual habría sido utilizada para recibir depósitos ilícitos.

El hijo de la detenida aseguró que su madre entregó voluntariamente su teléfono celular para las diligencias correspondientes y que, tras las pericias policiales, no se hallaron pruebas que la vinculen con actividades criminales. Además, la familia sostiene que Aurora Ortega nunca ha abierto una cuenta bancaria, por lo que desconocen cómo sus datos personales fueron utilizados por terceros.

CUENTA BANCARIA FALSA Y DATOS VINCULADOS A UN EXTRANJERO

La familia logró identificar que la cuenta investigada habría sido abierta de manera virtual el 16 de septiembre de 2024, registrada con un número de celular y un correo electrónico que no pertenecen a la adulta mayor, y que estarían vinculados a una persona de nacionalidad extranjera, específicamente un ciudadano cubano, lo que reforzaría la hipótesis de suplantación de identidad.

Pese a estos elementos, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Aurora Nélida Ortega, quien fue trasladada a la carceleta de Ancón II, a la espera de ser derivada a un penal. Sus familiares alertaron que la anciana padece una enfermedad oncológica, además de artrosis y lesiones físicas, por lo que solicitaron que se evalúe la concesión de arresto domiciliario, mientras continúan las investigaciones del caso.