Caen extorsionadores que amenazaban de muerte a barbero en Ventanilla

Cinco días de terror vivió el propietario de una barbería ubicada en Pachacútec, Ventanilla, luego de ser víctima de extorsión por parte de delincuentes que ingresaron violentamente a su negocio y lo amenazaron de muerte a él y a su familia si no entregaba 7 mil soles. Gracias a una acción coordinada de la Policía Nacional del Perú (PNP), dos presuntos extorsionadores fueron capturados tras recibir parte del dinero exigido.

Imágenes obtenidas en exclusiva por 24 Horas muestran el momento en que uno de los sujetos ingresa al local y recibe un pequeño paquete: 20 billetes de cien soles, equivalente a 2 mil soles, el monto que la víctima logró reunir para evitar ser asesinada. Minutos después, un segundo delincuente vuelve a amenazar al comerciante antes de huir del lugar. La intervención policial se concretó en la avenida Los Arquitectos, donde agentes de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri lograron detener a ambos implicados.

Los detenidos fueron identificados como Carlos Luna Cotrina, alias “Pepe”, y Aidan Valiente Tarazona, alias “Cara de Bebé”, presuntos integrantes de la banda criminal conocida como “Los Pepes”. Durante la intervención, la Policía halló en su poder los 2 mil soles entregados por la víctima. Según las investigaciones, estos sujetos serían solo “soldaditos” de un presunto cabecilla que operaría bajo el alias de “17”, quien estaría detrás de una red de extorsiones que afecta a comerciantes de la zona.

TEMOR A REPRESALIAS

Pese a la captura, el daño ya estaba hecho. La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, se vio obligada a cerrar su barbería tras cinco años de esfuerzo, incluso resistiendo la pandemia. Por temor a represalias, tuvo que alejarse de su familia y esconderse. Vecinos de Pachacútec denunciaron que la extorsión es generalizada y exigieron mayor patrullaje policial.