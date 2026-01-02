Secuestro en SMP: padre e hijo llegan a la Dirincri tras ser abandonados en el Callao

Luis Humberto Quispe Trujillo (63) y su hijo Luis Eder Quispe Muñoz (33) acudieron a la sede de la Dirincri luego de que fueron secuestrados mientras custodiaban un camión cargado de ropa deportiva en el distrito de San Martín de Porres.

Ambos presentaban golpes y heridas en la cabeza, producto de la agresión sufrida durante el hecho. Familiares de las víctimas indicaron que Luis Quispe logró comunicarse con su hija para relatarle que, tras ser retirados del camión, fueron llevados a una vivienda donde permanecieron retenidos por varios minutos.

Posteriormente, los agraviados fueron trasladados hasta una calle del Callao, donde los abandonaron. Desde ese punto, ambos lograron desplazarse hasta una comisaría cercana para solicitar ayuda.

SUCUESTRO ATÍPICO

El general Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación Criminal, señaló que el objetivo del secuestro habría sido apoderarse de la mercadería que se transportaba en el camión. Asimismo, precisó que se trataría de un secuestro atípico, al configurarse como una privación temporal de la libertad, caso que ya es materia de investigación policial.