Barranco: gran cantidad de basura y tarifas elevadas de taxis en circuito de playas

El feriado del jueves 2 de enero para el sector público volvió a generar una alta afluencia de personas en las playas del distrito de Barranco. Durante la jornada nocturna, se pudo constatar una preocupante acumulación de residuos sólidos a lo largo del litoral, especialmente en zonas cercanas al mar y a los accesos peatonales, pese a que horas antes se habían realizado labores de limpieza.

Contenedores desbordados y residuos en la arena

En el ingreso a la playa se observó la instalación de cuatro contenedores de gran capacidad que, hacia la noche, ya se encontraban completamente llenos y rebalsando. Si bien una parte de los bañistas depositó sus desechos en los recipientes habilitados, la saturación de estos habría provocado que bolsas, botellas de vidrio y restos de bebidas quedaran dispersos sobre la arena, generando un impacto negativo en el entorno y la imagen del balneario.

A ello se suma que, conforme avanzaba la noche, muchos visitantes optaron por retirarse del lugar, dejando residuos en los espacios donde permanecieron durante el día. Esta situación se dio pocas horas después de que la municipalidad realizara trabajos de limpieza, lo que evidencia la rapidez con la que el problema reaparece ante la alta concurrencia por los feriados de verano.

Otro aspecto que generó malestar entre los asistentes fue el incremento de las tarifas de transporte. Decenas de personas se concentraron en veredas y pistas del circuito de playas a la espera de taxis, tanto formales como por aplicativo, encontrándose con precios significativamente más altos de lo habitual para desplazarse hacia distritos como Chorrillos, Miraflores o San Juan de Lurigancho.

Según testimonios recogidos en el lugar, recorridos que usualmente cuestan entre 15 y 20 soles llegaron a duplicar o incluso triplicar su valor, alcanzando montos de hasta 50, 80 soles o más, dependiendo del destino. Esta situación se repitió en distintos servicios, reflejando una fuerte demanda de transporte al cierre del feriado y generando incomodidad entre los veraneantes.