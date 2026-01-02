Asesinan a alias ‘Sosaya’ tras salir de fiesta: fue acribillado dentro de vehículo

Un hombre identificado como César Ángel Quico Guzmán, alias “Sosaya”, murió tras un ataque armado ocurrido la madrugada de este viernes en el túnel de La Herradura, cuando se desplazaba en un vehículo junto a dos acompañantes. Según las primeras indagaciones, las víctimas habrían salido de una fiesta en la zona cuando fueron perseguidas por otro automóvil y atacadas a balazos alrededor de la 1:30 a. m.

De acuerdo con el testimonio de los sobrevivientes, los disparos provinieron de un vehículo BMW de color azul que se aproximó mientras circulaban por el túnel. El ataque dejó como saldo dos personas heridas y una fallecida. Pese a que Quico Guzmán fue auxiliado y trasladado a una clínica local, no resistió debido a una herida de bala en la región torácica.

ANTECEDENTES

El fallecido contaba con antecedentes policiales y penales. En 2018 fue detenido por la Dirincri y era investigado por presuntamente integrar la banda criminal “Los Malditos del Naranjo”, junto a alias “Michelín”. Además, fue vinculado a varios hechos violentos, entre ellos el asesinato de un barbero en La Victoria. Ese mismo año, Quico Guzmán negó las acusaciones en su contra y afirmó dedicarse a actividades empresariales.

Asimismo, alias “Sosaya” fue condenado a cinco años de pena privativa de la libertad por el delito contra la seguridad pública, específicamente por tenencia ilegal de municiones, además de registrar antecedentes por robo agravado y banda criminal. El caso es investigado por la División de Homicidios, que busca esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables de este presunto homicidio calificado.