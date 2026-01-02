Sur de Lima: Suben precios de estacionamientos en playas San Pedro, Arica, Pucusana y Naplo

El inicio del verano trae consigo un incremento en los precios de estacionamiento en diversas playas del sur de Lima, una medida que ya se aplica en balnearios concurridos como San Pedro, Arica, Pucusana y Naplo. Las municipalidades han fijado nuevas tarifas que estarán vigentes durante toda la temporada de verano.

En el distrito de Pucusana, la municipalidad estableció una tarifa de 0.50 céntimos por cada 30 minutos de estacionamiento en las playas de Naplo y Pucusana, donde se han habilitado 240 espacios vehiculares. El cobro se realiza dentro de un horario regulado y busca ordenar el tránsito ante la alta afluencia de veraneantes.

Por su parte, en los balnearios de San Pedro y Arica, ubicados en el distrito de Lurín, el costo asciende a 0.80 céntimos por cada media hora, con un total de 600 espacios disponibles para los vehículos. Durante un recorrido por la playa San Pedro se constató que el cobro ya se viene aplicando, principalmente en horas de mayor concurrencia.

COBROS MUNICIPALES Y ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS EN PLAYAS

Algunos visitantes indicaron que el pago se respeta según el tiempo de permanencia y que, en ciertos casos, quienes consumen en restaurantes pueden acceder a estacionamientos privados. No obstante, también se detectó que en zonas donde aún no se aplica el cobro municipal, operan servicios de cuidado privado, cuyos precios fluctúan entre 5 y 10 soles la hora, e incluso estacionamientos de restaurantes que incluyen atención ante emergencias.

Las municipalidades de Lurín y Pucusana informaron que el personal autorizado para realizar los cobros estará desplegado desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, con el objetivo de mantener el orden vehicular y mejorar la experiencia de los visitantes durante la temporada alta en las playas del sur de Lima.