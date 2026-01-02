Liberan a conductor de camión de caudales que atropelló a niño en Gamarra

Un niño de dos años perdió la vida tras ser atropellado por un camión de caudales en inmediaciones del emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria. El trágico hecho ocurrió al mediodía del 31 de diciembre, en el cruce del jirón San Cristóbal con la avenida Aviación, cuando el menor jugaba junto a su hermana de 11 años.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que el pequeño salió corriendo detrás de un auto y se topó de frente con el camión que transitaba por la zona. El impacto fue mortal. La escena generó conmoción entre los transeúntes: una mujer, al percatarse de lo ocurrido, se llevó las manos al rostro y huyó desesperada, mientras la hermana del menor intentaba auxiliarlo sin éxito, ya que el niño falleció en el acto.

Tras el atropello, el vehículo avanzó varios metros más, lo que provocó la indignación de las personas que se encontraban en el lugar, quienes increparon al conductor y causaron daños al camión. El chofer, identificado como Benjamín Rojas Huamán, fue trasladado inicialmente a la comisaría de Apolo y luego a la división de tránsito de la Policía en La Victoria. Luego de permanecer detenido cerca de 48 horas, fue liberado.

PIDEN EXPLICACIONES POR PRESENCIA DE VEHÍCULO

Los padres del menor, vendedores ambulantes que trabajan a pocos metros del lugar del accidente, expresaron su profundo dolor y exigieron explicaciones por la presencia del vehículo en una zona donde suelen jugar niños. En tanto, la empresa a la que pertenece el camión de caudales emitió un comunicado señalando que activó todos sus protocolos internos y que viene colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido.