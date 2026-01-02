San Isidro: vecino pagará más de S/10 mil en multa por usar pirotécnicos en fiestas de Año Nuevo

En medio de la despedida del 2025 y darle bienvenida al Año Nuevo 2026, un vecino de San Isidro fue multado con hasta 2 unidades impositivas tributarias (UIT), equivaliendo a cerca de S/11 mil, por usar pirotécnicos en las fiestas de fin de año, a pesar de la prohibición municipal.

Tras este hecho, un equipo de Panamericana Televisión pudo conversar con un ciudadano, quien saludó la iniciativa edil e hizo un llamado a la población para que no se continúe reventando fuegos artificiales, ya que muchas veces se generan incendios.

“A todas las personas que tienen animales y que no les gustan los cohetes, les indigna esta situación. Se usan los cohetes y se queman las casas. Debemos tener una ley que prohíba el uso de pirotécnicos”, mencionó.

FUEGOS ARTIFICIALES MOLESTARON A LAS MASCOTAS

La gran parte de los vecinos de San Isidro hizo caso a la ordenanza municipal; sin embargo, se registraron algunos episodios de incomodidad a las mascotas, ya que el uso de los fuegos artificiales en otras zonas se logró escuchar en el distrito.