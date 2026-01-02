Hombre lleva 4 días desaparecido y familia denuncia inacción de la PNP

Familiares y amigos de Michael Asto Delgado denunciaron que el hombre en cuestión lleva desaparecido hasta 4 días cuando regresaba de su trabajo. La víctima fue vista por última vez cuando circulaba cerca a la avenida Izaguirre con dirección a su casa.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la esposa de Michael Asto señaló que, inmediatamente, colocaron la denuncia correspondiente en la comisaría de Payet, no obstante, las autoridades policiales no estarían actuando con la celeridad que se amerita.

"Nos dicen que ellos han tratado de enviar todos los informes que ha pedido la fiscal pero ni la fiscal tiene esos informes, sino que ellos lo tienen (...) todavía nos dicen que si queremos lo envía a (División) de desaparecidos, pero que ellos ya no tendrían nada que ver, todo sería allá (...) ni eso han hecho, son 4 días ya y ¿por qué no lo han hecho antes?", cuestionó.

ESTÁN USANDO SU TARJETA

Asimismo, la esposa de Asto Delgado denunció que, apenas un día después de su desaparición, se empezaron a registrar compras en línea con la tarjeta de crédito de su cónyuge, quien justo el día de su desaparición había realizado un retiro en una entidad bancaria.