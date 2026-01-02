Vendedor de ceviche recupera su carretilla tras decomiso y consumo del producto por fiscalizadores

Un vendedor ambulante dedicado a la venta de ceviche en el distrito de San Isidro logró recuperar su carretilla, la misma que había sido decomisada por fiscalizadores municipales. El hecho generó indignación luego de que se difundiera un video en el que se observa a los trabajadores municipales consumiendo el ceviche mientras trasladaban la carretilla en un vehículo rumbo al depósito municipal.

El joven, identificado como Brian, llegó desde provincia a Lima en busca de mejores oportunidades y encontró en la venta de ceviche una forma honesta de salir adelante. Sin embargo, debido a sus limitaciones económicas, se vio obligado a ofrecer este plato bandera de manera ambulatoria, situación que motivó la intervención de los fiscalizadores, quienes decomisaron su herramienta de trabajo.

Brian indicó que, tras el decomiso de su carretilla, incluso estuvo dispuesto a pagar la multa correspondiente para recuperarla. No obstante, luego de que el video de los fiscalizadores comiendo su producto se viralizara en redes sociales, su carretilla le fue devuelta horas después completamente vacía.

“Me dijeron que los productos los habían botado a la basura, que no me iban a cobrar la multa y que por Navidad era gratis”, señaló el joven, quien ahora busca formalizar su negocio y pide apoyo para no verse obligado a abandonar la venta de ceviche.

BUSCA FORMALIZARSE PARA EVITAR NUEVOS DECOMISOS

El joven recordó que anteriormente también sufrió el decomiso de su carretilla cuando trabajaba como ambulante en el distrito de La Victoria, y teme que la situación se repita en San Isidro, donde ya ha sido advertido por las autoridades municipales de que, ante una nueva falta, su carrito sería nuevamente incautado, por lo que ahora busca ingresar a la formalización para evitar futuros inconvenientes.