SMP: Secuestran a padre e hijo que resguardaban tráiler lleno de mercadería

En el distrito de San Martín de Porres (SMP), un padre y su hijo que trabajaban como agentes de seguridad fueron secuestrados por un grupo de delincuentes cuando se encontraban resguardando un tráiler lleno de mercadería.

El hecho ocurrió en plena avenida Agusto B. Leguía. Según testigos, fueron cinco unidades las que participaron del secuestro de las víctimas, quienes se desplazaban a bordo de un vehículo particular custodiando el camión que transportaba ropa deportiva.

Los criminales encañonaron a los agentes de seguridad y los obligaron a descender de su vehículo para llevárselos con rumbo desconocido, dejando abandonada su unidad.

OCUPANTES DE TRÁILER DESAPARECIDOS

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmaron que el tráiler en cuestión fue encontrado en la zona de Lurigancho-Chosica, sin embargo, no se tiene rastro de sus ocupantes, por lo cuál se sospecha que también habrían sido secuestrados.