Ruido y desorden nocturno generan alarma entre residentes del Malecón Costa Sur

El inicio del verano en Lima viene acompañado de serias quejas por desorden, ruido excesivo y consumo de alcohol en espacios públicos de playa. Vecinos y bañistas denuncian que un sector del litoral, ubicado entre los distritos de Chorrillos y Barranco, ha sido tomado recurrentemente para la realización de fiestas informales que alteran la convivencia en una de las zonas familiares más concurridas de la capital.

Según testimonios vecinales, el problema se concentra en un rompeolas cercano a las playas como Agua Dulce, donde llegan vehículos modificados con potentes equipos de sonido y se organizan reuniones multitudinarias sin control. Estas actividades, que se extienden hasta altas horas de la madrugada, no solo generan contaminación sonora y visual, sino también acumulación de residuos, consumo indiscriminado de alcohol y la realización de eventos sin autorización.

Vecinos exigen descanso y mayor presencia de la autoridad en Agua Dulce

Residentes del Malecón Costa Sur aseguran que el ruido se amplifica por la geografía del barranco, afectando incluso a viviendas alejadas de la playa. Alertan que las alarmas de vehículos se activan por la intensidad del sonido y que, pese a los constantes llamados a serenazgo y a la Policía Nacional del Perú, las intervenciones resultan insuficientes frente a la gran cantidad de asistentes. Denuncian, además, que tras el retiro de los agentes, las fiestas se reanudan sin consecuencias.

Ante esta situación, la Municipalidad de Chorrillos anunció la implementación de un plan de control más estricto para el verano. El propio alcalde señaló que se reforzará la fiscalización, se decomisarán parlantes de gran potencia y se hará cumplir la prohibición del ingreso de bebidas alcohólicas. Asimismo, se confirmó que desde enero no se autorizarán conciertos ni espectáculos en la playa Agua Dulce, aunque la comuna reconoció la necesidad de apoyo de Lima Metropolitana y el Ministerio del Interior para restablecer el principio de autoridad y garantizar un uso ordenado de este espacio público.