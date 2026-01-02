Detienen a presunto ladrón tras persecución por tres distritos de Lima

Un presunto delincuente fue intervenido por la Policía Nacional del Perú con apoyo del serenazgo tras ser sorprendido robando un celular de alta gama en el distrito de La Victoria. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, las cuales permitieron seguir en tiempo real la huida del sospechoso, quien escapó a bordo de una motocicleta.

El robo dio inicio a una persecución que se extendió por al menos tres distritos de Lima. Agentes del orden mantuvieron el seguimiento del individuo durante todo el trayecto, registrándose cada desplazamiento tanto del sospechoso como de las unidades que participaban en el operativo, hasta lograr su ubicación final.

Persecución policial culminó en San Isidro

La intervención concluyó en el distrito de San Isidro, donde el sujeto fue reducido en el suelo y rodeado por varios policías y miembros del serenazgo. De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, el presunto delincuente había cometido el ilícito en La Victoria y fue finalmente detenido fuera de esa jurisdicción tras una persecución continua.

Durante el operativo, dos agentes —un efectivo policial y un integrante del serenazgo— sufrieron un despiste y cayeron de sus unidades debido a las condiciones del tránsito. Ambos presentaron lesiones leves y recibieron atención médica tras la llegada de una ambulancia. Tras la captura, el detenido fue trasladado a la comisaría de Orrantia para continuar con las diligencias correspondientes conforme a ley.