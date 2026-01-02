Promotores contratan ternas y triplican seguridad en eventos por temor a ataques

Continúa la ola criminal en Lima Metropolitana y las orquestas musicales se han convertido en uno de los principales blancos de la inseguridad ciudadana. Uno de los artistas recientemente atacados a balazos fue el cantante de cumbia Carlos Miguel, quien junto a su agrupación ofrecía un concierto en el distrito de Carabayllo, en Lima norte.

Dos de sus músicos resultaron heridos luego de que dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal desataran el pánico entre los asistentes al evento. Según se informó, uno de los integrantes se encuentra estable, mientras que el estado de salud del segundo herido es de pronóstico reservado.

En declaraciones posteriores, el artista reveló que ya había sido amenazado por delincuentes a través de mensajes extorsivos, en los que le exigían el pago de cupos para poder presentarse en escenarios de Lima norte. Carlos Miguel señaló que tras este atentado teme por su vida, la de su familia y la de los integrantes de su grupo musical.

SEGURIDAD REFORZADA ANTE EL AVANCE DEL CRIMEN ORGANIZADO

El promotor musical Juan Carlos Fernández sostuvo que este nuevo atentado evidencia el avance de las bandas criminales dedicadas a la extorsión de agrupaciones musicales. Indicó que, ante la creciente inseguridad, los organizadores se han visto obligados a reforzar drásticamente las medidas de protección en los eventos artísticos.

“Hemos triplicado la seguridad y hemos contratado policías terna para resguardar los eventos, tanto fuera como dentro de los locales”, afirmó el empresario, quien exigió a las autoridades acciones inmediatas y efectivas para frenar la criminalidad que amenaza a los artistas y al sector musical.