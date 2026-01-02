Municipio de Barranco: residuos en playas “han pasado los límites” tras Año Nuevo

La Municipalidad de Barranco desplegó desde las primeras horas del día un amplio operativo de limpieza en la playa Los Yuyos, luego de que se registrara una acumulación inusual de residuos tras la afluencia masiva de bañistas durante el 31 de diciembre y el 1 de enero. Según informó un representante del municipio, el escenario encontrado al amanecer evidenciaba un problema generado directamente por la acción humana y no por causas naturales.

“El volumen de basura ha sido desbordante, ha pasado los límites de los residuos que han dejado los veraneantes del día de ayer”, indicó el vocero de Barranco, quien precisó que los desechos estaban compuestos principalmente por “plástico de un solo uso, botellas de vidrio, material orgánico y restos de comida”, elementos que —remarcó— “atentan contra nuestro ecosistema”.

Residuos en playas de Barranco afectan el ecosistema marino

El funcionario explicó que la presencia de basura enterrada en la arena por parte de los ciudadanos que asistieron a la playa como celebración del Año Nuevo 2026 complica significativamente las labores de limpieza. “Dificulta el trabajo de nuestros colaboradores de limpieza pública”, sostuvo, al detallar que para esta jornada se destinó un equipo conformado por “30 trabajadores de limpieza pública y 10 de ornato para cubrir todo el litoral de Barranco”.

Asimismo, el representante municipal señaló que la recurrencia de este problema responde, en parte, a la falta de responsabilidad de algunos visitantes. “Lo tenemos a la mano y no nos cuesta ni un sol”, manifestó en referencia al uso de las playas, añadiendo que, pese a los esfuerzos diarios de limpieza, el municipio debe iniciar faenas “todos los días desde las 5 de la mañana” y ha tenido que contratar más personal para atender la temporada de verano. La comuna reiteró el llamado a la ciudadanía a retirar sus residuos y evitar impactos ambientales que afectan no solo el paisaje, sino también a la fauna marina.