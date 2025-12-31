Centro de Lima se convierte en el epicentro del cotillón por Año Nuevo

El Centro de Lima se ha convertido en el epicentro del cotillón de fin de año, hasta donde cientos de personas llegan a última hora para adquirir este elemento esencial y despedir el 2025 con alegría y color.

El jirón Paruro es uno de los puntos más concurridos, donde los comerciantes han tomado la vía pública para ofrecer cotillón a precios accesibles. Los sombreros amarillos son los más cotizados, con ofertas que van desde los ocho soles.

Lentes, vinchas, coronas, corbatas y otros accesorios se ofrecen al por mayor y menor, junto a novedades en tendencia para este Año Nuevo, las cuales, según los vendedores, presentan alta demanda y ya comienzan a agotarse.

CÁBALAS Y COTILLÓN PARA RECIBIR EL 2026 CON PROSPERIDAD

En este mismo lugar, los comerciantes también ofrecen las tradicionales cábalas para atraer prosperidad, amor y abundancia en el 2026. A pocas horas de despedir el año, las familias y grupos de amigos se preparan para celebrar a lo grande, manteniendo vivas las tradiciones de fin de año.